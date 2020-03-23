ديالى .. اجراءات وقائية في ديالى بعد اصابة منتسب في الصحة بفيروس كورونا

2020/03/23 | 23:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ديالى اوصت دائرة صحة ديالى، الإثنين، باجراءات مستعجلة بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد لاحد منتسبي مستشفى بلدروز العام.وقال المركز الإعلامي للدائرة في بيان اطلعت عليه " كلكامش برس "،ان "مدير عام صحة ديالى، علي حسين التميمي، عقد اجتماعا طارئا مع اعضاء خلية الازمة في الدائرة للوقوف على مستجدات الوضع الصحي في قضاء بلدروز بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لاحد منتسبي مستشفى بلدروز العام".وقال التميمي، أنه "جرى الاتفاق على أن تقوم الدائرة غدا الثلاثاء بتعفير المستشفى بالكامل بالإضافة إلى إعطاء عطلة لكافة الكوادر العاملة فيھا وإرسال كوادر بديلة من مؤسسات صحية أخرى لإدارة المستشفى وتقديم الخدمات والرعاية الطبية لأبناء القضاء واخضاع جميع المنتسبين للتحاليل لتأكد سلامتھم من المرض".وأضاف بالقول :علما ان المريض الذي تأكدت اصابته يعمل في المستشفى مع ثلاثة من أسرته (والده وشقيقه وزوجة شقيقه)".ودعا مدير صحة ديالى في البيان "أبناء قضاء بلدروز إلى الإلتزام بتعليمات الحجر الصحي ومنع انتشار المرض والثقة بكوادرنا الطبية والصحية التي تبذل جھود مكثفة لخدمة أبناء المحافظة".

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