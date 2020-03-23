عمليات بغداد تعلن اعتقال اكثر من 1200 مخالف لحظر التجوال و510 عجلة

2020/03/23 | 23:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلنت قيادة عمليات بغداد عن اعتقال 1207 مخالفين لاجراءات حظر التجوال واحتجاز ٥١٠ عجلة ودراجة.وقالت القيادة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاثنين ان “قواتنا الامنية لم تدخر اي جهدا لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، فقد تمكنت منذ يوم ١٧ آذار الجاري ولغاية ٢٣ من الشهر ذاته من القاء القبض […]

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