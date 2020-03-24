عمليات بغداد تلقي القبض على أكثر من 1200 مخالف لحظر التجوال

2020/03/24 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد يوم الاثنين إلقاء القبض على أكثر من 1200 مخالف لقرار حظر التجوال منذ فرضه في 17 آذار/مارس الجاري.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إن قواتها "تمكنت منذ يوم 17 آذار الجاري ولغاية 23 من الشهر ذاته من القاء القبض على 1207 مخالفاً لإجراءات الحظر، فيما حجزت 510 عجلة ودراجة "تكتك" في حين بلغ عدد الغرامات 14485".

ودعت عمليات بغداد، مواطني العاصمة، إلى "التزام التام بتوجيهات الجهات المختصة في تطبيق حظر التجوال الوقائي، وعدم جعل أنفسهم تحت طائلة القانون، لكون قواتنا الامنية لديها الاوامر الصارمة بالتعامل بحزم مع المخالفين".

ومن المقرر أن يستمر الحظر في بغداد وبقية محافظات البلاد لغاية 28 آذار/مارس الجاري، وذلك ضمن مساعي السلطات احتواء تفشي فيروس كورونا.

إلا أن أجهزة الأمن واجهت صعوبات كبيرة للسيطرة على حشود من الزوار لمدينة الكاظمية على مدى الأيام القليلة الماضية، وسط تحذيرات من تحول العراق لبؤرة تفشي في حال استمرار التجمعات الدينية وعدم التقيد بحظر التجوال.

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