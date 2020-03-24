البصرة تعلن تسجيل 11 إصابة بفايروس كورونا

2020/03/24 | 00:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني عن تسجيل 11 اصابة بفايروس كورونا في المحافظة.وقال العيداني في بيان له انه “تم تسجيل 11 اصابة جديدة بفايروس كورونا في محافظة البصرة”.واضاف انه “تم نقل المصابين الى الحجر الصحي”.( النهاية)

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