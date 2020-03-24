2020/03/24 | 00:06 - المصدر: الغد برس

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شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشأن فيديو لزوار ايرانيين: هؤلاء عمال اقد

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شرطة كربلاء تصدر توضيحا بشأن فيديو لزوار ايرانيين: هؤلاء عمال اقدموا للمحافظة السنة الماضية

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