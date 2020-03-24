عاصمة اقليم كوردستان تشدد اجراءات حظر التجوال

2020/03/24 | 00:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت محافظة اربيل اتخاذ اجراءات اكثر تشددا في حظر التجوال.

بحسب بيان صدر عن اجتماع عقد مساء اليوم لخلية مواجهة كورونا في المحافظة باشراف المحافظ فرست صوفي تقرر منع المشاة الا لشراء الحاجيات الضرورية.

واشار البيان الى انتشار القوات الامنية في الاحياء السكنية في مركز المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها لمنع المواطنين من التجوال مشيا على الاقدام واجبارهم على البقاء في المنازل

كما ينص البيان على ضرورة التزام مراكز التسوق والمخابز بالتعليمات الجهات الصحية وبخلافها سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وتطالب لجنة مكافحة كورونا المواطنين في البقاء بمنازلهم الالتزام بقرارات حظر التجوال حفاظا على سلامتهم.

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