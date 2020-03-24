2020/03/24 | 00:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية: ما تم تسريبه على انها قرارات هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماع هيئة الرأي ولم تحصل حتى الان على الموافقة لاعتمادها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية: ما تم تسريبه على انها قرارات هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماع هيئة الرأي ولم تحصل حتى الان على الموافقة لاعتمادها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).