لقوات الأمنية تحبط هجمات بقتل ثلاثة انتحاريين

2020/03/24 | 00:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….قالت خلية الاعلام الامني العراقي يوم الاثنين ان القوات الامنية قتلت 3 انتحاريين في كمين جنوبي مدينة الموصل في محافظة نينوى.وقالت الخلية في بيان اليوم انه “وفقاً لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة.واضاف البيان ان “هذه العملية جاءت بواسطة إطلاق النار المباشر عليهم […]

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