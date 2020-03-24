السعدي: سلوك رئيس الجمهورية بتكليف الزرفي تقف خلفه الإدارة الأميركية

2020/03/24 | 00:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل لحق، سعد السعدي، اليوم الاثنين، ان “كنا نتوقع من رئيس الجمهورية ان يكون على مستوى التحدي في ضل المحنة التي يمر بها الشعب”.وقال السعدي لـ”العهد”، ان “خطاب رئيس لا يمثل خطاب رئيس الجمهورية الذي يأخذ على عاتقة المسؤولية لمواجهة المخاطر”، مشيرا الى انه “نستغرب من المواقف غير […]

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