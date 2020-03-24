بالفيديو.. امرأة ميسانية تحتفل بطريقتها بعد شفاء زوجها من فيروس كورونا

2020/03/24 | 00:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}مقطع فيديو لامرأة ميسانية تحتفل بشفاء زوجها جواد كاظم من فيروس كورونا،حيث خرج صباح اليوم الاثنين، من مستشفى الصدر التعليمي في ميسان معافى من الفيروس

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