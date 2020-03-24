كوردستان يسجل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

2020/03/24 | 00:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الاثنين عن تسجيل تسع اصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مع حالة وفاة هي الثانية في الاقليم.وقالت الوزارة في بيان انه خلال الـ24 الساعة الماضية اجرت فحوصا لـ327 مشتبها بإصابته من بينها 203 في مدينة اربيل ، و96 في السليمانية، و28 في مدينة دهوك.واوضح البيان ان […]

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