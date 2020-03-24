محمد أبو قمر - مخدرات

2020/03/24 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_أبو_قمر شاهدت فيديو لعمر عبد الكافي ، وفيديو آخر للأنبا يؤانس أسقف أسيوط ، عمر عبد الكافي كان بيوضح رأيه في قرار غلق المساجد ، أسقف أسيوط الأنبا يؤانس كان بيلقي عظته في الكنيسة.عظة الأنبا يؤانس كانت طويلة ، لكن أهم ما فيها هو قوله : لو صلينا من قلبنا كورونا مش ها تقرب مننا ، قال ذلك وطلب من الحضور ترديد هذا القول وراءه : لو صلينا من قلبنا كورونا مش هاتقرب مننا .عمر عبد الكافي قسّم المصلين إلي ثلاث......

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