المناضل-ة - مهامُنا في مُواجهة كورونا وتعديات أرباب العمل ودولتهم: تيار المناضل-ة، 23 مارس 2020

2020/03/24 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة وباء كورونا نتاجُ تخريبِ كوكب الأرض من طرف الرأسمالية: احترارٌ لا يتوقف، اختلالات مناخية، تلاعب بجينات الحيوان والنبات من أجل صناعات غذائية لا تراعي معايير السلامة من أجل أرباح الشركات، تدمير إجرامي لأنظمة الصحة والوقاية بتقليص حصتها من الميزانية العمومية وخصخصتها، انفجار ديمغرافي وتكدس مديني مهول، تفقير بلدان الجنوب ونهب ثرواتها...وجرائم الرأسمالية العالمية لا يمكنها حصرها في لائحة.يذكرنا ما......

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