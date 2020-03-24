2020/03/24 | 00:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صباح_كنجي عراقيون في المانيا ـ 2..الشاعر مؤيد الراوي ..(2) اللقاء الثاني 26/آب /2013 في برلينبدأ الشاعر مؤيد الراوي حديثه عن فاضل العزاوي وبقية الأسماء في جماعة كركوك عبر استذكاره لتلك اللقاءات والأحاديث..التي كانت تتمحور حول تاريخ العراق ومآسيه مؤكداً: كنتُ مشاكساً اثناء وجودي في الحزب الشيوعي..لذلك بعد فترة طلبوا مني أنْ استلم النشرات والأخبار من خلال صلة فردية عبر مراسلين، وأص......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#صباح كنجي - عراقيون في المانيا 2.. الشاعر مؤيد الراوي .. (2)) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#صباح كنجي - عراقيون في المانيا 2.. الشاعر مؤيد الراوي .. (2)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).