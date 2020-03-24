هل ينتقل فيروس كورونا بالهواء؟.. “الصحة العالمية” توضح

2020/03/24 | 00:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لا يوجد دليل على انتقاله بالهواء.وذكرت المنظمة في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن كوفيد 19 ينتشر عن طريق قطرات الماء والمخالطة للأشخاص، لافتةً إلى إمكانية منعه من الانتشار بنظافة اليد والجهاز التنفسي وتقليل التجمعات.وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم […]

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