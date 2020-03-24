2020/03/24 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم
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وقالت التربية ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
نفت وزارة التربية، الاثنين، اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020.
وقالت التربية ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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