التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020


التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020
2020/03/24 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، الاثنين، اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020.

وقالت التربية ف...

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