2020/03/24 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، الاثنين، اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020.

وقالت التربية ف...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التربية تنفي اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).