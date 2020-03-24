الإعلام الأمني تعلن مقتل 3 ارهابيين يرتدون أحزمة ناسفة في نينوى

2020/03/24 | 00:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - نينوى

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل 3 ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في نينوى.

وقالت الخلية في بيان، انه "وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة".

واضافت، ان " العملية جاءت بواسطة إطلاق النار المباشر عليهم بعد نصب كمين محكم لهم في قرية صلبي جنوب غربي القيارة".

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 1207 من المخالفين لقرار حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "قواتنا الامنية لم تدخر اي جهدا لتطبيق حظر التجوال الوقائي داخل العاصمة بغداد، ف

بغداد اليوم - كربلاء

اوضحت قيادة شرطة كربلاء، الاثنين، بشأن انتشار مقطع فيديو لدخول إيرانيين الى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان "انتشر فيديو هذا اليوم في كربلاء المقدسة على أنه لزوار ايرانين دخلوا المدينة".

واضافت، انه "

بغداد اليوم - بغداد

اصدر وزير الداخلية ياسين ظاهر الياسري ، الاثنين 23-3-2020، توجيهات جديدة مشددة بشأن تطبيق حظر التجوال ومنع التجمعات بكافة أشكالها.

وقالت الداخلية في بيان، ان "ياسين طاهر الياسري ترأس اليوم الاثنين، اجتماعاً مو

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