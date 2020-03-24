2020/03/24 | 00:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المتحدث باسم مديرية مرور اربيل ، اليوم الاثنين، ان مفارزها تمكنت من توقيف سيارة حمل في نقطة سيطرة على طريق مامزاوه، مبينا ان السيارة كانت تحمل 29 مواطنا عربيا كانوا ينوون تهريبهم وادخالهم الى مدينة اربيل .

وقال فاضل حاجي، في بيان ورد لشفق نيوز، ان الحادث وقع صباح اليوم الاثنين، عندما تمكنت مفارز مشتركة للشرطة والمرور في احدى نقاط السيطرة على طريق مامزاوه ايقاف سيارة حمل من نوع كيا ادعى سائقها انه ينقل مواد غذائية الى اربيل .

واضاف حاجي ان عملية تفتيش السيارة اظهرت تواجد 29 شخصا عربيا كانوا يننون الدخول الى اربيل من دون اجراء الفحص مقابل دفع مبلغ من المال، مبينا ان السيارة والاشخاص الـ29 سلموا الى اسايش اربيل وتم نقلهم تحت المراقبة الشديدة الى مركز الفحص والحجر لاتخاذ الاجراءات القانونية الشديدة بحق سائق سيارة الحمل.

وتابع انه يبلغ جميع سائقي سيارات نقل المواد الغذائية والسيارات المرخص لها لتقديم الخدمات العامة بعدم نقل اي شخص خارج اطار التعليمات الصحية باي شكل او تحت اي ضغط ، محذرا من انهم سيجرون تحقيقات واجراءات شديدة بحق اي شخص يخالف حظر التجوال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بزمن كورونا .. اربيل تحبط عملية تهريب اشخاص الى اراضيها عبر براد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بزمن كورونا .. اربيل تحبط عملية تهريب اشخاص الى اراضيها عبر براد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).