من كان يريد النجاة فحبل الإصلاح بدايته مبادرة الشيخ الخزعلي

2020/03/24 | 00:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بهذا العنوان وعناوين كثيرة تحدثت النخب العراقية من المثقفين واهل العلم واكاديميين وسياسيين عن مبادرة الشيخ الخزعلي وما تحمله من نفس صادق للتغيير.محللون سياسييون اكدوا ان بوادر الحل وكما اعلنها الشيخ الخزعلي قبل سنوات بان يكون النظام السياسي في العراق نظام رئاسي يشل جميع العلل في الساحة العراقية ويحول العراق من مسار الانحدار نحو […]

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