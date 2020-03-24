2020/03/24 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب‭ ‬يرفض‭ ‬دعوة‭ ‬حاكم‭ ‬نيويورك‭ ‬لإغلاق‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭:‬لا‭ ‬نزال‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬مسار‭ ‬تفشي‭ ‬الفيروس روما‭- ‬واشنطن‭ – ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬ رفض‭ ‬الرئيس‭ ‬الامريكي‭ ‬ترامب‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اغلاق‭ ‬كامل‭ ‬لجميع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬حاكم‭ ‬نيويورك‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬سجلت‭ ‬اصابات‭ ‬عالية‭ .‬فيما‭ ‬يحاول‭ ‬العالم‭ ‬جاهدا‭ ‬تجنّب‭ ‬المأساة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم يسابق الزمن لتجنّب مأساة إيطاليا ويواجه خيار مارشال ضد الركود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم يسابق الزمن لتجنّب مأساة إيطاليا ويواجه خيار مارشال ضد الركود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).