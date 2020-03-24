الصحة ليست حقيبة وزارية

2020/03/24 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام في‭ ‬بريطانيا‭ ‬،‭ ‬يجري‭ ‬استدعاء‭ ‬الأطباء‭ ‬المتقاعدين‭ ‬،‭ ‬وكل‭ ‬طبيب‭ ‬مسجل‭ ‬اسمه‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬اختصاصه‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬،‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬تخشى‭ ‬الحكومة‭ ‬ان‭ ‬ينهار‭ ‬نظامه‭ ‬مع‭ ‬موجات‭ ‬من‭ ‬الاصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬يشهد‭ ‬نفيراً‭ ‬عاماً‭ .‬في‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬الشروع‭ ‬بالعمل‭ […]

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