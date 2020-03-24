فرنسا والصين يتفقان على قمة طارئة للدول العشرين والأوروبي يدعو لمساعدة إيران

2020/03/24 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬باريس‭ -‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬لمساعدتها‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬لا‭ ‬تنتهك‭ ‬العقوبات‭ ‬الاميركية‭.‬ ويستعد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الى‭ ‬إرسال‭ ‬مساعدات‭ ‬انسانية‭ ‬بقيمة‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬‭(‬21,5‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭)‬‭ ‬الى‭ ‬ايران‭ ‬حيث‭ ‬اودى‭ ‬الوباء‭ ‬بحياة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬شخص‭.‬ وصرح‭ ‬وزير‭ […]

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