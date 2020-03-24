الخارجيّة: الجالية العراقيّة تناشدنا للعودة إلى الوطن

2020/03/24 | 00:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجيّة، الاثنين، تلقيها مناشدات من الجالية العراقيّة للعودة إلى الوطن.

وقال مُتحدّث باسم الوزارة، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن وزارة الخارجيّة تتلقى مُناشدات من قبل الجالية العراقيّة للعودة إلى العراق، موضحا أن الوزارة من جهتها تُنسّق عبر خليّة الأزمة بشأن الإجراءات التي يُمكِن اتخاذها في هذا الصدد.





واضاف المتحدث، أن وزارة الخارجيّة تضع الأمن الصحّي للعراقيين في المرتبة الأولى وتتعاطى بشكل طوليّ مع إجراءات خليّة الأزمة.



وكان العراق قد اتم الاحد الماضي نقل جميع المواطنين العراقيين المتواجدين في الهند، بعد مناشدتهم العودة لارض الوطن.





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