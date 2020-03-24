الحشد يقتل اثنين من أبرز قياديي داعش جنوب سامراء

2020/03/24 | 00:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الاثنين، عن مقتل ابرز قياديين في داعش الارهابي جنوب مدينة سامراء.وذكرت القيادة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “اللواء 315 نفذ علمية أمنية في منطقة البو جبارة التابعة لناحية الاسحاقي ردا على قيام عناصر داعش بمهاجمة القوات الامنية ما ادى الى استشهاد العقيد (برزان طارش المجمعي) […]

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