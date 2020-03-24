فرنسا تسجل 186 حالة وفاة لتكون أكبر عدد وفيات بكورونا منذ بداية انتشار الوباء

2020/03/24 | 00:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أحصت فرنسا، الاثنين، أكبر عدد وفيات وإصابات بفيروس كورونا المستجد، منذ بداية انتشار الوباء.وسجلت 186 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 860 وفاة، وفق ما أعلن وزير الصحة أوليفييه فيران الاثنين.كذلك، أوضح أوليفييه فيران أنه تم إحصاء 19 ألفا و856 إصابة في فرنسا، […]

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