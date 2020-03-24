تفادياً لـ “كورونا”: “الإدارة الذاتيّة” تفرض حظر تجوّل في مناطقها

2020/03/24 | 01:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت “الإدارة الذاتية”، اليوم الاثنين، حظر تجوال في مناطقها، لمدة إسبوعين، تحسباً من انتشار فيروس “#كورونا”، مناشدة الأهالي في المنطقة للتقيد بالإجراءات المعلنة.وجاء ذلك في بيان أصدرته “#الإدارة_الذاتية”، اليوم،

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