اليمن: قوى العدوان السعودي ترتكب 111 خرقاً لاتفاق الحديدة

2020/03/24 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكبت قوى العدوان 111 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضح مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن من بين الخروقات 10 اعتداءات على رقابة كيلو ١٦ والمنظر والخامري وتحليق طائرتين تجسسية في أجواء كيلو 16 وشارع الخميس.وأشار المصدر إلى […]

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