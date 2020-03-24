مصمم أزياء يثير ضجة بصوره مع رزان مغربي

2020/03/24 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أثار مصمم الأزياء أحمد عبد الله ضجة كبرى على الـ”سوشيال ميديا” بعد نشره مجموعة صور تجمعه بالنجمة رزان مغربي، ومنها صور وهو يحملها وصور أخرى ممسكًا بيدها، وعلق عليها من خلال حسابه على “إنستغرام” وكتب: “مهما كانت الظروف والأحداث استمتع بوقتك مع أقرب حد ليك” .وتباينت الآراء حول الصور، فالبعض تساءل إن كانت […]

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