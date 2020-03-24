الاعلام الامني: مقتل 3 ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في نينوى

2020/03/24 | 01:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، مقتل 3 ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة في نينوى.وقالت الخلية في بيان، حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “وفقا لمعلومات دقيقة، قوة من قيادة عمليات نينوى، تتمكن من قتل ثلاثة إرهابيين يرتدون أحزمة ناسفة”.واضافت، ان ” العملية جاءت بواسطة إطلاق النار المباشر عليهم بعد نصب كمين محكم لهم في قرية […]

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