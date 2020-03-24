إيطاليا تسجل عددا أقل من حالات كورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/03/24 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….أعلن مسؤولون أن إيطاليا سجلت اليوم الإثنين زيادة أقل في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي، وذلك بينما حذروا من أنه من السابق للأوان للغاية معرفة ما إذا كان الأسوأ قد ولى بالبلاد التي سجلت ثاني أكبر تفشي للفيروس في العالم.أظهرت البيانات التي أعلنتها الحماية المدنية في إيطاليا اليوم […]

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