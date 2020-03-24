ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 34 وتسجيل 345 إصابة جديدة خلال يوم واحد


ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 34 وتسجيل 345 إصابة جديدة خلال يوم واحد
2020/03/24 | 01:25 - المصدر: العهد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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