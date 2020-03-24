2020/03/24 | 01:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة التربية، امس الاثنين، اصدار اي قرارات تتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019-2020.وذكرت الوزارة في بيان لها حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “ماتناقلته بعض وسائل الاعلام عن اصدار هيئة الرأي في الوزارة عدد من القرارات المتعلقة بالعام الدراسي الحالي 2019-2020”.واوضحت الوزارة ان “هيئة الراي في وزارة التربية عقدت اجتماعا تراسته وزيرة التربية سها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنفي إصدارها أي قرار بشأن العام الدراسي الحالي (موسع)) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنفي إصدارها أي قرار بشأن العام الدراسي الحالي (موسع)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).