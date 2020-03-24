بالوثيقة.. اخلاء مشفى الكرخ العام من المرضى

2020/03/24 | 01:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس:

وجه الدكتور جاسب لطيف علي، مدير مستشفى الكرخ، باخلاء المستشفى من المرضى.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها "الغد برس"، انه "سيتم اخلاء المشفى من المرضى واعدادها لاستلام كافة الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا".

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