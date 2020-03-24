الداخلية تشدد إجراءاتها الأمنية للحد من تفشي فيروس كورونا في بغداد

2020/03/24 | 01:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس وزير الداخلية ياسين الياسري اليوم الاثنين اجتماعاً موسعاً بحضور قادة الوزارة لمناقشة اجراءات مكافحة فيروس كورونا مع الجهات المختصة، فيما شدد على الاجراءات الأمنية المتبعة في فرض حظر التجوال.وجرى خلال الاجتماع بحسب بيان لمكتبه الاعلامي حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “مناقشة دور الوزارة في مكافحة فيروس كورونا والخطط المعدة من قبل مختلف التشكيلات […]

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