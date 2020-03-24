إحباط عملية تهريب 22 شخصا في اربيل

2020/03/24 | 01:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المتحدث باسم مديرية مرور اربيل ، فاضل حاجي، امس الاثنين، ان “مفارزها تمكنت من توقيف سيارة حمل في نقطة سيطرة على طريق مامزاوه، مبينا ان السيارة كانت تحمل 29 مواطنا عربيا كانوا ينوون تهريبهم وادخالهم الى مدينة اربيل ”.وقال حاجي، في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “الحادث وقع صباح اليوم الاثنين، عندما تمكنت مفارز […]

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