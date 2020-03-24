الاشتباه بإصابة أحد صحفيي البيت الأبيض بفيروس كورونا

2020/03/24 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رابطة الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض أنه يشتبه في إصابة أحد صحفييها بعدوى فيروس كورونا...





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