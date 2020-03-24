اصابة وزيرة لبنانية سابقة بفيروس كورونا

2020/03/24 | 01:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الوزيرة اللبنانية السابقة مي شدياق، اليوم الاثنين، إصابتها بفيروس كورونا، بعد أسبوع على عودتها من زيارة لفرنسا.

ووفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي للوزيرة السابقة، فقد ظهرت على شدياق بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بكورونا، فعمدت فورا إلى الحجر المنزلي.

وتابع البيان، أن مي شدياق أجرت السبت الماضي فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض، حيث ظهرت النتائج اليوم إيجابية، وتوجهت الوزيرة اللبنانية على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وختمت البيان قائلة: "أشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريبا انشالله الى لائحة المتعافين من فيروس كورونا".وتولت شدياق منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ضمن حصة "حزب القوات اللبنانية" في حكومة سعد الحريري، التي استقالت قبل أشهر على وقع الاحتجاجات الشعبية في لبنان.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان ارتفع إلى 267، فيما دعت حكومة حسان دياب اللبنانيين إلى حظر تجول ذاتي، مع تكليف الأجهزة العسكرية والأمنية بإعداد وتطبيق خطة فورية لتنفيذ قرار عدم خروج المواطنين من منازلهم إلا للضرورة القصوى.

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت رابطة الصحفيين المعتمدين في البيت الأبيض أنه يشتبه في إصابة أحد صحفييها بعدوى فيروس كورونا مما يثير مخاوف جديدة حول وصول المرض إلى مقر الرئاسة الأمريكية.

وقالت الرابطة، في بيان اصدرته مساء اليوم الاثنين: "تم إبلا

بغداد اليوم _ البصرة

اعلن محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاثنين، عن تسجيل 11 حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال العيداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم اكتشاف 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

بغداد اليوم - كردستان

اعلنت وزارة الصحة في كردستان، الاثنين، تسجيل 9 اصابات جديدة بكورونا.

وقالت الصحة في بيان، انها "سجلت 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا في اقليم كردستان”.

واضافت، ان "8 حالات في السليمانية وواحدة في دهوك"، مبين

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