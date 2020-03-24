2020/03/24 | 01:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية تؤكد انها تنسق عبر خلية الازمة بشأن مناشدات الجالية العراقية للعودة الى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/24 | 01:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تؤكد انها تنسق عبر خلية الازمة بشأن مناشدات الجالية العراقية للعودة الى العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تؤكد انها تنسق عبر خلية الازمة بشأن مناشدات الجالية العراقية للعودة الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).