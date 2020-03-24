ما أسباب جفاف الفم؟

2020/03/24 | 02:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قال البروفيسور بيتر كلوسمان إن جفاف الفم يعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية، والتي يعتبر تشخيصها صعباً لأنها ترجع لأسباب عدة.وأوضح طبيب الأنف والأذن والحنجرة الألماني أن جفاف الفم قد يرجع إلى نقص السوائل والتقدم في العمر والتوتر النفسي والتدخين والتنفس عبر الفم (بسبب الشخير أو التهاب الجيوب الأنفية أو نزلة البرد).كما […]

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