تاج السر عثمان - الذكرى 35 لانتفاضة مارس- أبريل 1985

2020/03/24 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان تمر الذكرى 35 لانتفاضة مارس- أبريل 1985 التي اطاحت بالطاغية النميري في ظروف تصارع فيها جماهير شعبنا ضد اجهاض الثورة وتنفيذ مخطط الانتخابات المبكرة أو الانقلاب عليها ، وضد هيمنة المكون العسكري التي كرستها الوثيقة الدستورية ، وضد " الهبوط الناعم " الذي يعيد إنتاج سياسات النظام البائد القمعية والاقتصادية والاتفاقات العسكرية الخارجية التي تمس السيادة الوطنية،واستكمال مهام ثورة ديسمبر، وتحقيق أهدافها ......

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