صلاح بدرالدين - تجاهل - نوروز - انتقاص للحقوق الكردية السورية

2020/03/24 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #صلاح_بدرالدين قبل عقود وفي عهد حكم الدكتاتور حافظ الأسد الذي شهد تصاعدا ملحوظا في مخططات وإجراءات شوفينية تجاه الكرد السوريين وفي غمرة النضالات الشعبية الكردية من أجل فرض الاحتفال بعيد نوروز واختراق القرارات الأمنية التي حظرت كل أشكال الاحتفالات حتى لوكانت خارج المدن والارياف حيث وصل الامر الى قيام أجهزة الامن بمنع الباصات في حي الاكراد بدمشق ( ركن الدين ) اول أيام نوروز من التوجه بمن فيها من الأهالي الى مناطق ......

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