نقص التعرق.. أسباب ومخاطر

2020/03/24 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعاني بعض الأشخاص من نقص التعرق.فما أسباب ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال قال الدكتور أولريش أونيموس إن نقص التعرق Hypohidrosis يعني تضاؤل كمية العرق، وفي أسوأ الحالات ينقطع العرق تماماً فيما يعرف باللاعرقية Anhidrosis.وأوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أن نقص التعرق له أسباب عدة، مثل الأمراض الجلدية والأمراض العصبية والقصور الوظيفي […]

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