2020/03/24 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عامر_رسول اتسعت خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد لتشمل بشكل سريع معظم أنحاء دول العالم ويتزايد معه الخوف والقلق الذي ينشره.وقد سبقت آثار هذا الوباء ازمة اقتصادية عالمية خانقة، تعود ملامح ومؤشرات ظهور هذه الأزمة إلى فترة طويلةسابقة ، واعتقد ان كلتا الظاهرتين لهما علاقة وثيقة ببعضهما البعض، وان انتشار الوباء ليس السبب الحقيقي للازمة كما يدّعى ، لكنه كانت مقدمات واعراض لسياسة حركة الاقتصاد الراسمالي.وعدم ال......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عامر رسول - الأزمة الاقتصادية و فيروس كورونا!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عامر رسول - الأزمة الاقتصادية و فيروس كورونا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).