كورونا يطلق رصاصة الرحمة على موسم الكرة في أوروبا

2020/03/24 | 03:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا صوت - فريق التحريرأطلق فايروس كورونا رصاصة الرحمة على الموسم الكروي الحالي، حينما أعلنت إنجلترا إيقاف منافسات اللعبة، لتلحق بالاتحاد الأوروبي الذي أجّل منافسات الدوري الأوروبي ودوري أبطال أوروبا، فيما أوقفت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا المنافسات، واكتفت ألمانيا باستكمال الجولة القادمة من البوندسليغا دون جمهور، وبعد ذلك يتم إيقاف المنافسات بدءًا من يوم الإثنين 16 آذار/مارس.

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