إيضاح من التربية بعد تسريبات حول قرارات بشأن السنة الدراسية

2020/03/24 | 03:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفت وزارة التربية، إصدار أي قرارات تتعلق بالعام الدارسي الجاري بعد تسريبات حول نتائج اجتماع هيئة الرأي في الوزارة.

نفت وزارة التربية إصدار أي قرارات بشأن السنة الدراسية بعد تسريب مقترحات هيئة الرأي

وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء 24 آذار/مارس، إن "ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن إصدار هيئة الرأي في الوزارة عددًا من القرارات المتعلقة بالعام الدراسي الحالي 2019-2020، غير صحيح".

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وأضاف البيان، أن "هيئة الرأي في وزارة التربية عقدت اجتماعًا ترأسته وزيرة التربية سها خليل العلي بك، بهدف بحث ومناقشة الحلول المناسبة التي من شأنها الحفاظ على مستقبل أبنائنا التلاميذ والطلبة في ظل ماتعيشه البلاد من ظروف استثنائية كان لها الأثر الكبير على الاستمرار في دوامهم المدرسي".

كما أوضح البيان، أن "ما تم تسريبه على أنها قرارات هي مجرد مقترحات تم تداولها في اجتماع هيئة الرأي ولم تحصل إلى الآن الموافقة لاعتمادها"، مشيرًا إلى أن وزارة التربية غير مسؤولة عن تلك التسريبات عما ينشر خارج موقعها الرسمي، فيما دعت وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الخبر واعتماده من الموقع الرسمي.

أشارت التسريبات إلى مقترح لاعتماد درجات نصف السنة بالنسبة لطلبة الصفوف الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق، بأن وزارة التربية قررت اعتماد درجات نصف السنة بشأن طلبة الصفوف الخمسة الأولى من المرحلة الابتدائية.

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