الزاوج بمصر فى زمن الكورونا.. تعقيم جهاز العروس

2020/03/24 | 03:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شهدت قرية بهبشين المصرية حادثا أثار موجة من التعليقات وردود الأفعال الساخرة حيث عقمت مجموعة شبان جهاز عروس وسيدات حملن الفرش من منزل والدها إلى منزل العريس.وفوجئت مجموعة من شباب قرية بهبشين التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، أثناء قيامهم بعملية تعقيم وتطهير القرية باستخدام أحد المواتير والكلور ضد فيروس كورونا، بمرور […]

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