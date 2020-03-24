أخبار إيجابية فقط عن «كورونا»

2020/03/24 | 03:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امتلأت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي والشبكات الإخبارية خلال الأيام الماضية بالأخبار المرعبة عن الفيروس القاتل «كورونا»، مع تصاعد أعداد الوفيات في دول العالم، وظهور حالات جديدة في دول غير مستعدة

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