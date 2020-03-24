كيف تمنع كورونا من دخول سيارتك؟

2020/03/24 | 04:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعد النظافة من أهم الأسلحة لمحاربة فيروس كورونا المستجد.ولأن السيارة من الأماكن، التي يتواجد فيها المرء لفترات قد تكون طويلة أحياناً، فإنه يجب تنظيفها وتعقيمها بشكل صحيح، وذلك من أجل الحفاظ عليها قدر الإمكان خالية من الجراثيم والفيروسات، وخاصة فيروس كورونا.ولهذا الغرض أوضحت مجلة السيارات “أوتو تسايتونج” الألمانية أنه في […]

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