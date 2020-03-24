لماذا لم تشارك الدكتورة خلود بالفريق الطبي لكورونا؟

2020/03/24 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات للفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، للمشاركة في علاج مصابي كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ضمن الفريق الطبي بالكويت حتى ولو اقتصرت المشاركة على أهل دائرتها، على اعتبار أنها من الطبيبات ذات الكفاءة وتقدم دائمًا النصائح والوصفات الطبية، وهو ما جعلها تحسم الجدل حول هذا الأمر وتكشف السبب وراء عدم مشاركتها.[…]

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