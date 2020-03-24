2020/03/24 | 05:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الأمنية العراقية، مساء الاثنين، 23 مارس/آذار، من قتل مجموعة انتحاريين، في كمين محكم، في ناحية القيارة، جنوبي مركز نينوى، شمالي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين في نينوى ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات العراقية تقتل ثلاثة انتحاريين في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).